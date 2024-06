Das sind die Sieger von „Germany’s Next Topmodel“

Zum ersten Mal in der Geschichte von „Germany’s Next Topmodel“ kürte Heidi Klum (51) am Donnerstag eine Gewinnerin und einen Gewinner. Siegerin und Sieger erhielten jeweils 100.000 Euro und sind jeweils auf dem Cover der deutschen „Harper’s Bazaar“ zu sehen. Sehen Sie hier, wer dieses Jahr Germany‘s Next Topmodel wurde!