Bon Jovis Vermächtnis: „Thank you, Goodnight“

Vitamine, Laserbehandlungen, Inhalatoren – wir schreiben das Jahr 2022, Jon Bon Jovi ist gerade 60 geworden und kämpft mit seinen Stimmbändern. Der Tonartwechsel in ihrem Kultsong „Livin’ On A Prayer“ soll ihm über die Jahrzehnte an Live-Auftritten zum Verhängnis geworden sein. Die Wahrheit sieht aber ernüchternder aus: Er ist alt geworden und seine Stimmbänder nicht mehr vollständig. Bevor er aber eine Operation in Erwägung zieht, soll eine Mischung aus „Voodoo und Wissenschaft“, wie der Sänger es beschreibt, helfen, um das bevorstehende 40-jährige Jubiläum seiner Band mit einer Tour zu zelebrieren. Beweisen müssen sie niemandem mehr etwas, die 130 Millionen verkauften Alben und die Jahrzehnte an ausverkauften Touren sprechen für sich. Es geht der Band nicht um Geld und Erfolg, sondern darum, ihr Vermächtnis zu bewahren.