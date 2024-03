Popikone Taylor Swift singt in unseren Wohnzimmern

Es gibt kaum jemanden, der nicht eine Meinung zu Taylor Swift hat. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie, aber kalt lässt sie niemanden. Ob man sie – oder ihre Musik – nun mag oder nicht, eines kann man der 34-Jährigen nicht in Abrede stellen: Sie ist ein Phänomen. Wohlbemerkt eines der Superlative. Mit knapp 300 Millionen verkauften Tonträgern und 74 Milliarden Streams ist sie aktuell die erfolgreichste Musikerin der Welt. Ihre „Taylor Swift: The Eras Tour“ war mit einem Einspielergebnis von über einer Milliarde US-Dollar die bis dato erfolgreichste in der Musikgeschichte und der dazugehörige Konzertfilm (ab sofort auf Disney+ zu sehen) der erfolgreichste seines Genres.