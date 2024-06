Grande spricht erstmals über Nickelodeon-Skandal

Dachte es wäre „Humor, der an die Grenzen ging“

Im Gespräch lässt sie heraushören, dass Grande selbst keine ähnlichen negativen Erfahrungen am Set erlebt hat. Über sexuell aufgeladene Szenen in den Kinderserien sagte sie, dass sie diese früher für „Humor, der an die Grenzen ging“ hielt.