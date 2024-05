„Angst“: Kravitz verzweifelt an Hass & Kriegen

„Angst. Sehr viel Angst“

Der Rockmusiker („Fly Away“, „Stillness Of Heart“) singt in seinen Texten immer wieder über Liebe und Frieden. Die sozialen und politischen Spannungen könne er sich nur so erklären: „Angst. Sehr viel Angst. Und Negativität. Am Ende sind wir alle gleich. Wovor haben wir also Angst? Vor uns selbst.“