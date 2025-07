Verbot der Cousinen-Ehe

EINERSEITS wissen wir natürlich aus der Geschichte, dass in früheren Zeiten auch in unseren Breiten Kinderehen – arrangiert zumeist von den Eltern – überaus häufig waren. Und auch die Eheschließung unter relativ engen Verwandten, also etwa Cousins und Cousinen, waren auch in abgeschlossenen Alpentälern relativ häufig.