Magenkrebs droht: So würzen Sie ganz ohne Salz

Auch in westlichen Ländern ein Problem

Dass sehr salzhaltige Ernährung das Magenkrebsrisiko erhöht, wurde bisher in Studien mit asiatischen Bevölkerungsgruppen erwiesen, bei denen häufig in Salz konservierte Lebensmittel, stark gesalzener Fisch oder Marinaden und Saucen auf den Tisch kommen. Zunehmend auch in westlichen Ländern ein Problem, wie die Forscher zeigen konnten.