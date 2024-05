„Tierschützerin“ holt sich vergebene Katzen zurück

Völlig fassungslos und zutiefst verzweifelt ist eine Wiener Familie: Vor vier Jahren hatte sie beim steirischen Tierschutzverein „Luna“ in Seiersberg (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Verein in Liezen!) eine Katze entdeckt und sofort ins Herz geschlossen. Sie hat das Tier übernommen, die Samtpfote ist längst geliebter tierischer Mittelpunkt der Familie und hat einen Katzenkumpel. Jetzt fielen die Leute aus allen Wolken: „Die Betreiberin des Vereines hat die Katze zurückverlangt! Einfach so. Ohne jegliche Angabe von Gründen oder dass es einen Vorfall gegeben hätte!“ Als die Wiener das verständlicherweise keinesfalls so hinnehmen wollten, folgte ein höchst unangenehmer Chatverlauf mit der Dame.