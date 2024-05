Männer flüchteten nach nächtlichem Auto-Absturz

Zwei Männer (31 und 20) sind in der Nacht auf Samstag in Tirol mit ihrem Pkw rund fünf Meter senkrecht in den Graben eines Bachs abgestürzt. Nur ein Baum konnte verhindern, dass der Wagen noch weiter abrutschte. Der Das Duo blieb unverletzt, beging aber Fahrerflucht. Das Unfallauto wurde erst am Sonntagvormittag von einem Radfahrer entdeckt.