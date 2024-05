Firmpaten sind immer schwerer zu finden

Manchmal lassen sich auch Erwachsene firmen

Zwar seien immer wieder Erwachsene bereit, die eigene Firmung nachzuholen, wenn sie als Paten angefragt werden – doch die Zahl sei überschaubar. 87 Personen, die älter als 18 Jahre alt waren, haben im Vorjahr in Oberösterreich dieses Sakrament empfangen. Aus einem anderen Grund traten am Freitagabend Dario und Lia im Linzer Mariendom vor Bischof Manfred Scheuer: Das Paar mit italienischen Wurzeln will im Sommer in Süditalien heiraten und dort ist die Firmung – anders als in Österreich – noch Voraussetzung für eine kirchliche Trauung.