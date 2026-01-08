Viel Neues im neuen Jahr in der Stadt

Von der französischen Champagnerbar und Frühshoppen im Prater über Grafik-Vernissage bis zu einem musikalischen Lustspiel – Wien hat auch im neuen Jahr wieder viel zu bieten.
Neues Jahr, neues Glück und vor allem: zahlreiche neu eröffnete Lokale, Ausstellungen, Veranstaltungen und Events.
Gebührend eingeläutet wird 2026 am Sonntag ab 11 Uhr beim Neujahrsfrühshoppen im Gösser Eck (2., Prater 36) mit Bier, Champagner, zünftiger Musik und herzhaften Speisen.
Apropos Champagner: In der Innenstadt weht seit Dezember Pariser Flair. In der edlen Bar Le Fou (1., Freisingergasse 4) werden neben dem prickelnden Edelgetränk auch frankophile Signature-Cocktails serviert.
Freunde der gepflegten Unterhaltung sind ab dem 14. Jänner im Rabenhof (3., Rabengasse 3) richtig. Da feiert der Komödienklassiker „Pension Schöller“ in einer Fassung von Regisseurin Ruth Brauer-Kvam Premiere. Angekündigt wird ein „rauschendes Spektakel voller Gesang, Wahnsinn und gnadenloser Situationskomik“. Zu sehen ist es bis zum 21. Mai.
Kunst und Dinnerclub
In der Halle E des MuseumsQuartiers erfährt man von 13. bis 18. Jänner alles über die mexikanische Ausnahmekünstlerin Frida Kahlo in einem Musik-Theater.
Zur Vernissage lädt Helga Lauth ebenfalls am 14. Jänner um 18.45 Uhr (1., Reichsrathsstraße 15). Die 90-Jährige Illustratorin präsentiert ihre Werke aus ihrer mehr als sechs Jahrzehnte andauernden Karriere. Die Ausstellung läuft bis zum 6. April.
Im BOHO Vienna (1., Zelinkagasse 2) wartet neben feiner italienisch angehauchter Kulinarik auch Unterhaltung. Denn zum täglichen Dinner wird Live-Musik serviert. Und eine Bar gibt es auch
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.