In in Wien

Viel Neues im neuen Jahr in der Stadt

Wien
08.01.2026 11:00
Alexander Schrack (re.) eröffnete seine Le Fou Bar. Das Innendesign übernahmen Alexander Kellas ...
Alexander Schrack (re.) eröffnete seine Le Fou Bar. Das Innendesign übernahmen Alexander Kellas und Theresa Obermoder.

Von der französischen Champagnerbar und Frühshoppen im Prater über Grafik-Vernissage bis zu einem musikalischen Lustspiel – Wien hat auch im neuen Jahr wieder viel zu bieten.

Neues Jahr, neues Glück und vor allem: zahlreiche neu eröffnete Lokale, Ausstellungen, Veranstaltungen und Events.

Gebührend eingeläutet wird 2026 am Sonntag ab 11 Uhr beim Neujahrsfrühshoppen im Gösser Eck (2., Prater 36) mit Bier, Champagner, zünftiger Musik und herzhaften Speisen.

Apropos Champagner: In der Innenstadt weht seit Dezember Pariser Flair. In der edlen Bar Le Fou (1., Freisingergasse 4) werden neben dem prickelnden Edelgetränk auch frankophile Signature-Cocktails serviert.

Im Gösser Eck wird es am kommenden Sonntag zünftig.
Im Gösser Eck wird es am kommenden Sonntag zünftig.(Bild: Peter Tomschi)

Freunde der gepflegten Unterhaltung sind ab dem 14. Jänner im Rabenhof (3., Rabengasse 3) richtig. Da feiert der Komödienklassiker „Pension Schöller“ in einer Fassung von Regisseurin Ruth Brauer-Kvam Premiere. Angekündigt wird ein „rauschendes Spektakel voller Gesang, Wahnsinn und gnadenloser Situationskomik“. Zu sehen ist es bis zum 21. Mai.

Kunst und Dinnerclub
In der Halle E des MuseumsQuartiers erfährt man von 13. bis 18. Jänner alles über die mexikanische Ausnahmekünstlerin Frida Kahlo in einem Musik-Theater.

Zur Vernissage lädt Helga Lauth ebenfalls am 14. Jänner um 18.45 Uhr (1., Reichsrathsstraße 15). Die 90-Jährige Illustratorin präsentiert ihre Werke aus ihrer mehr als sechs Jahrzehnte andauernden Karriere. Die Ausstellung läuft bis zum 6. April.

Im BOHO Vienna (1., Zelinkagasse 2) wartet neben feiner italienisch angehauchter Kulinarik auch Unterhaltung. Denn zum täglichen Dinner wird Live-Musik serviert. Und eine Bar gibt es auch

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
