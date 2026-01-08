Viel Neues im neuen Jahr in der Stadt

Freunde der gepflegten Unterhaltung sind ab dem 14. Jänner im Rabenhof (3., Rabengasse 3) richtig. Da feiert der Komödienklassiker „Pension Schöller“ in einer Fassung von Regisseurin Ruth Brauer-Kvam Premiere. Angekündigt wird ein „rauschendes Spektakel voller Gesang, Wahnsinn und gnadenloser Situationskomik“. Zu sehen ist es bis zum 21. Mai.