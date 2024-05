Bei Leitersturz in Heustadl schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 11.20 Uhr führte der 53-jährige Tiroler Arbeiten an seinem Heustadl in Kaunerberg durch. Dabei stürzte er aus bisher unbekannter Ursache aus einer Höhe von ca. drei Metern von einer Aluleiter auf einen Holzboden, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog.