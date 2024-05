Schuss löste sich: „Das war extrem gefährlich“

Die ungeplante Schussabgabe eines Polizisten bei Dienstwechsel während des Bombendroher-Großeinsatzes am Mittwoch in Linz schockte zwei Frauen in einem Innenstadt-Geschäft. Der lebensgefährliche Zwischenfall bereitet nicht nur ihnen Sorge. Die Exekutive lässt das Sturmgewehr des Schützen nun prüfen.