„So blank war ich noch nie, ich weiß gar nichts“

Keine Informationen

Einige Stammspieler des vergangenen Herbstes verließen den Verein, heute werden Neo-Coach Bobby Grubor zudem Mustafic (Kieferbruch), Matkovic (Bänderriss) und Marinsek (gesperrt) fehlen. Aufgefüllt wird mit jungen Spielern. Wirklich vorbereiten konnte sich SW-Trainer Andreas Heraf, der sonst jeden Gegner im Vorfeld genauestens analysiert, aber auf das heutige Spiel nicht. „So blank war ich noch nie“, gesteht der Ex-Teamspieler, „gegen Stripfing wurde nicht gespielt, ihr letztes Testspiel wurde außerdem abgesagt. Ich weiß wirklich gar nichts. Wir werden sehen, wie sie auf dem Platz ausschauen.“