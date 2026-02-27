Polizei ging Serieneinbrecher ins Netz

Sein Unwesen trieb im vergangenen Jahr ein Langfinger (40) aus Spanien in Vorarlberg: Er spezialisierte sich auf das Aufbrachen von Autos – nun konnte ihn die Exekutive dingfest machen.
Die Vorarlberger Polizei hat eine Serie an Pkw-Einbruchsdiebstählen aufgeklärt. Ein 40-Jähriger wurde als mutmaßlicher Serieneinbrecher festgenommen. Er soll Ende vergangenen Jahres in Bregenz in über 20 Autos eingebrochen haben. Der Mann habe im Zuge der Ermittlungen ein umfassendes Geständnis abgelegt, teilte die Exekutive am Freitag mit. Der Spanier wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch gebracht.
Der Verdächtige war laut Polizeiangaben im November und Dezember 2025 vor allem im Raum Bregenz-Vorkloster aktiv. Er soll 21 Pkw aufgebrochen und in zwölf Fällen Gegenstände daraus entwendet haben. Durch die Diebstähle und das Aufbrechen der Fahrzeuge sei erheblicher Sachschaden entstanden. Zudem brach der Mann in mehrere Keller ein und entwendete auch noch einen E-Scooter.
