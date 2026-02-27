Polizei ging Serieneinbrecher ins Netz

Die Vorarlberger Polizei hat eine Serie an Pkw-Einbruchsdiebstählen aufgeklärt. Ein 40-Jähriger wurde als mutmaßlicher Serieneinbrecher festgenommen. Er soll Ende vergangenen Jahres in Bregenz in über 20 Autos eingebrochen haben. Der Mann habe im Zuge der Ermittlungen ein umfassendes Geständnis abgelegt, teilte die Exekutive am Freitag mit. Der Spanier wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch gebracht.