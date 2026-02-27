17-jähriger Mopedlenker kollidierte mit Auto

Am Donnerstagmittag war ein 17-jähriger Mopedlenker auf der L41 in Wolfurt von Lauterach kommend in Richtung Senderstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Pkw von der L190 kommend ebenfalls in Richtung Senderstraße. Als beide abbiegen wollten, kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.