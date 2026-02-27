Vorteilswelt
Bei Abbiegemanöver

17-jähriger Mopedlenker kollidierte mit Auto

Vorarlberg
27.02.2026 11:25
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem Crash kam es am Donnerstag in der Vorarlberger Gemeinde Wolfurt: Dort krachten auf einer Kreuzung ein Teenager am Moped mit einem Pkw zusammen, der Mopedlenker wurde dabei verletzt.  

Am Donnerstagmittag war ein 17-jähriger Mopedlenker auf der L41 in Wolfurt von Lauterach kommend in Richtung Senderstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Pkw von der L190 kommend ebenfalls in Richtung Senderstraße. Als beide abbiegen wollten, kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Teenager stürzte und erlitt dabei mehrere Schürfwunden. Er begab sich nach Erstversorgung durch die Rettung vor Ort selbstständig zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Alkohol war übrigens bei keinem der beiden Unfallbeteiligten im Spiel. 

Vorarlberg
27.02.2026 11:25
Nicht der richtige User? Logout

Vorarlberg
