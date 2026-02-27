17-jähriger Mopedlenker kollidierte mit Auto

Zu einem Crash kam es am Donnerstag in der Vorarlberger Gemeinde Wolfurt: Dort krachten auf einer Kreuzung ein Teenager am Moped mit einem Pkw zusammen, der Mopedlenker wurde dabei verletzt.
Am Donnerstagmittag war ein 17-jähriger Mopedlenker auf der L41 in Wolfurt von Lauterach kommend in Richtung Senderstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Pkw von der L190 kommend ebenfalls in Richtung Senderstraße. Als beide abbiegen wollten, kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.
Der Teenager stürzte und erlitt dabei mehrere Schürfwunden. Er begab sich nach Erstversorgung durch die Rettung vor Ort selbstständig zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Alkohol war übrigens bei keinem der beiden Unfallbeteiligten im Spiel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.