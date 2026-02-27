Hinterrad weggerutscht: Motorradfahrer stürzte

Ein Biker stürzte am Donnerstag in der Vorarlberger Gemeinde Rankweil, als er aus einem Kreisverkehr ausfahren wollte. Dabei verletzte sich der Mann an der Schulter.
Am Donnerstag gegen 15 Uhr kam es in Rankweil im Bereich eines Kreisverkehrs auf der L190 zu einem Unfall mit Eigenverletzung. Ein 33-jähriger Motorradfahrer fuhr von Götzis kommend in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte, in Richtung Rankweil Ortsmitte weiterzufahren. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr rutschte dem Mann aber das Hinterrad des Motorrades weg. Er verlor die Kontrolle über das Gefährt und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich eine Verletzung an der Schulter zu.
Der Mann wurde noch vor Ort von der alarmierten Rettung erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest verlief negativ.
