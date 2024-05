Vorarlberger messen sich bei WorldSkills in Lyon

Dabei stehen die Chancen der drei statistisch gesehen gar nicht schlecht, denn Vorarlberg und die World Skills verbindet eine Erfolgsstory: Kein anderes Bundesland in Österreich konnte in der Geschichte der Berufsweltmeisterschaften mehr Medaillen erobern – mit 20 Gold-, 15 Silber- und elf Bronzemedaillen steht das Ländle an der Spitze der Bundesländerwertung.