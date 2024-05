Familien der Geiseln: „Hoffnung nicht verloren“

Für viele war der Montag, an dem in Israel der getöteten israelischen Soldaten und der Terroropfer gedacht wurde, ein emotionaler Tag. „Wir sind von einer geeinten Gemeinschaft zu einer zerbrochenen und trauernden geworden“, sagte die ehemalige Geisel Ella Ben Ami bei der Kundgebung. Ben Amis Vater ist noch immer in der Gewalt der Hamas. Der Gedenktag sei voller Erinnerung an 101 getötete Mitglieder ihres Kibbuz gewesen, an Nachbarn und Freunde. „Sieben von ihnen sind in Gaza und haben keinen Ort der Beisetzung, ihre Familien können nicht an ihrem Grab weinen.“