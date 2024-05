Netanyahu: „Entweder Existenz oder Auslöschung“

Proteste gegen Regierung

Dass Israels Regierung die Geiseln tatsächlich zurückbringen will, glauben längst nicht alle Bürgerinnen und Bürger. Am Wochenende haben erneut zehntausende Menschen ein Ende der Regierung und die Freilassung der Geiseln gefordert. „Solange Netanyahu an der Macht ist, werden die Geiseln nicht zurückkehren (...) Netanyahu führt Israel in den völligen Untergang“, zitierten Medien Angehörige der von der Hamas Verschleppten. Er würde das Land opfern und Familien aus politischen Gründen in den Tod schicken.