Britisch-israelische Geisel ist laut Hamas tot

Die in einem am Samstag veröffentlichten Video gezeigte britisch-israelische Geisel ist nach Angaben des bewaffneten Arms der Hamas tot. „Nadav Popplewell, ein britischer Staatsbürger, ist heute gestorben, nachdem er vor einem Monat (durch zionistische Luftangriffe) schwer verletzt worden war“, hieß es in einem weiteren, später veröffentlichten Video. Indes hat Israel eigenen Angaben zufolge weitere Tunnel im Gazastreifen entdeckt.