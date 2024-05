Liebe Leser, wie kann Integration funktionieren?

Schließung von Vereinen, die sich unseren Werten verschließen. Aussetzen von Sozialleistungen bei jenen, die bei Sprache nicht liefern. Wiens Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) hatte schon viele Ideen für ein Zusammenleben mit Zuwanderern – vor allem mit jenen, die sich nicht an unseren Lebensstil anpassen wollen. Aber wie umgehen mit „existenten und ernsten Problemen“, wie Wiederkehr es formuliert? Das will der Stadtrat von den Communitys, den Religionsgemeinschaften und der Politik wissen. Aber auch von den „Krone“-Lesern", die nun die einzigartige Möglichkeit haben, an den Spielregeln mitzuarbeiten. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.