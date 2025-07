So viel kostet Wiens soziales Rückgrat

Über 145.000 Menschen haben im Vorjahr Unterstützung des Fonds Soziales Wien (FSW) in Anspruch genommen. Der aktuelle Jahresbericht zeigt, wie umfassend das soziale Netz in der Stadt gespannt ist – und wo es bereits an die Grenzen stößt. Mit einem Budget von 2,84 Milliarden Euro hat der FSW im Jahr 2024 Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt. Die meisten Mittel flossen in die Pflege und Betreuung. Wir haben die Details zu den Ausgaben. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.