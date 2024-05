Pfingsten: Staus und Polizeikontrollen

Bei der Rückreise aus dem Kurzurlaub wurden am Sonntag die Nerven Tausender Autofahrer auf die Probe gestellt: Allein auf der Dauerbaustelle der Südautobahn zwischen Krumpendorf und Klagenfurt mussten Autofahrer in Richtung Wien bis zu 45 Minuten Verzögerung hinnehmen – unter ihnen auch zahlreiche Besucher des Biker-Festivals in Lignano. Und auch am kommenden Pfingstwochenende werden laut den Verkehrsklubs die Baustellen auf den Kärntner Autobahnen erfahrungsgemäß für kilometerlange Blechlawinen sorgen.