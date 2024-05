Startschuss ist gleich Derby-Generalprobe

Aufschlag Tennis-Bundesliga! In der ab heute mit TC GM-Sports Anif und dem neu ins Leben gerufenen STC Rabbiter Team Salzburg bei den Herren in der 1. Division das Salzburger Duo in Gruppe B um die Vormachtstellung in der Mozartstadt rittert. Weil bereits in einer Woche das brisante Derby ansteht, ist der Startschuss zugleich auch eine Generalprobe.