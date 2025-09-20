Vorteilswelt
Tom Zajac wird 40

Der Segel-Nachwuchs kam schneller als die Rettung

Sport-Mix
20.09.2025 18:30
2016 holte Segler Thomas Zajac mit Tanja Frank in Rio Olympia-Bronze.
2016 holte Segler Thomas Zajac mit Tanja Frank in Rio Olympia-Bronze.(Bild: APA/EXPA / APA / picturedesk.com)

2016 holte Segler Thomas Zajac gemeinsam mit Tanja Frank mit Bronze im Nacra17 Österreichs einzige Medaille bei den Olympischen Spielen in Rio. Am Montag wird er 40 Jahre alt. Vor wenigen Tagen wurde er zum zweiten Mal Vater. Dabei überholte Sohne Levi bei der Geburt sogar die Einsatzkräfte.

„Die Adrenalin-Ausschüttung war definitiv höher, als bei der Olympia-Medaille“, schildert Segler Thomas Zajac die Geburt seines zweiten Kindes der „Krone“. Sohn Levin hatte es vor einer Woche nämlich eilig, zur Welt zur kommen. Die Rettung war zwar schon alarmiert, der kleine Mann entschied sich aber, einige Minuten vor den Sanitätern im elterlichen Schlafzimmer anzukommen. „Man nennt das dann wohl eine ungewollte Hausgeburt“, schmunzelt Tom. Freundin Anna Boustani, Architektin und früher selbst Seglerin, hat alles tapfer überstanden.

