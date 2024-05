Salzburgs Tennis gibt Damen keine Plattform

Silberstreif am Horizont?

Weil sie aber trotzdem auf dem höchsten Level spielen wollen, weichen sie in andere Bundesländer aus. Arabella Koller schlägt für Ried auf, Karolin Kirchtag für Mödling und Emma Leitner kämpft für Bludenz um Punkte. „Wir haben viele gute Spielerinnen und würden uns wünschen, dass sie für Salzburger Klubs aktiv sind“, betont Mild, der einen Silberstreif am Horizont sieht: In St. Johann will man sich auf ein starkes Frauen-Team fokussieren. Heuer ist man in der Landesliga im Einsatz, spätestens in zwei Jahren soll der Aufstieg in die 2. Liga her. Mild: „Das kann ein tolles Projekt werden.“