900 Kilometer, drei Freunde und die ALS-Krankheit

Der Koch aus dem Pongau hat jahrelang in internationalen Küchen gestanden. Von Australien, den USA und der Schweiz führte ihn der Job vor rund zehn Jahren wieder ins Großarltal zurück. Dann veränderte eine Diagnose sein Leben. Bei einer Traillauf-Veranstaltung versagten plötzlich die Beine. „Das waren damals wahrscheinlich die ersten Anzeichen“, sagt er rückblickend.