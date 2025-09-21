900 Kilometer, drei Freunde und die ALS-Krankheit

Markus Aichhorn aus Großarl in Salzburg erfüllte sich den Traum vom Jakobsweg. Heute, Sonntag, erreichen sie Santiago de Compostela. Mit im Gepäck: zwei Freunde und die unheilbare Nervenkrankheit ALS.
Von Großarl in die Welt hinaus! Das war immer schon Markus Aichhorns Motto. Jetzt hat es der 46-jährige Familienvater erneut wörtlich genommen. Mit dem E-Bike, zwei Freunden und der Nervenkrankheit ALS (kurz für Amyotrophe Lateralsklerose) ist er den Jakobsweg in Spanien abgeradelt.
Der Koch aus dem Pongau hat jahrelang in internationalen Küchen gestanden. Von Australien, den USA und der Schweiz führte ihn der Job vor rund zehn Jahren wieder ins Großarltal zurück. Dann veränderte eine Diagnose sein Leben. Bei einer Traillauf-Veranstaltung versagten plötzlich die Beine. „Das waren damals wahrscheinlich die ersten Anzeichen“, sagt er rückblickend.
Monate später war klar: Der heute 46-Jährige hat die Nervenkrankheit ALS. Dabei werden Muskeln schwach, bauen ab und werden gelähmt. Die geistige Fähigkeit bleibt völlig bestehen. Vor Jahren war ALS schon einmal in den Schlagzeilen. Die sogenannte Ice-Bucket-Challenge machte auf die unheilbare Krankheit aufmerksam.
Ankunft und Weiterreise
Der sportliche Spitzenkoch musste seinen Job aufgeben. Seine Leidenschaft und seine Träume aber ließ er sich nicht nehmen. Laufen und Spazierengehen ist nicht mehr möglich. Auf dem E-Bike ist Aichhorn aber nach wie vor unterwegs.
„Alleine würde ich das niemals schaffen“, gibt Aichhorn zu. Mit seinen beiden Begleitern Marcos und Steff hat er Anfang des Jahres eine verrückte Idee konkretisiert: 950 Kilometer mit dem E-Bike von Pamplona nach Finisterre („Das Ende der Welt“) zu radeln.
Einige Nächte im Zelt und in einfachen Unterkünften später erreichen die drei heute, Sonntag, die namensgebende Stadt Santiago de Compostela. „Das war es aber noch nicht“, gibt sich der E-Bike-Pilger ehrgeizig. Neben der letzten noch ausstehenden Etappe nach Finisterre, hat Aichhorn schon Ideen für neue Reisen.
Weil auf Markus Aichhorn in naher Zukunft große Investitionen in die Barrierefreiheit in seinem Haus zukommen, haben Freunde eine Unterstützungskampagne für ihn ins Leben gerufen.
Wollen auch Sie spenden, finden Sie sämtliche Informationen hier:
https://www.gofundme.com/f/one-ride-one-mission-gemeinsam-gegen-als
