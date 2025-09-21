Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Austria hadert

Schaider: „Schiri brachte Spiel aus Gleichgewicht“

Salzburg: Sport-Nachrichten
21.09.2025 11:00
War nicht begeistert: Austria-Trainer Christian Schaider.
War nicht begeistert: Austria-Trainer Christian Schaider.(Bild: GEPA)

Die Gesichter bei Aufsteiger Austria Salzburg waren nach der 1:2-Schlappe gegen St. Pölten vielsagend. Die Violetten führten bis zum Ausschluss mit 1:0, gingen am Ende aber doch leer aus. Trainer Schaider und auch Sportboss Roland Kirchler kritisierten den Schiedsrichter scharf. 

0 Kommentare

Die Violetten verspielten gegen den Tabellenführer aus St. Pölten in der Schlussphase eine 1:0-Führung und gerieten erst in Unterzahl so richtig ins Wanken. Denn nach 75 Minuten war für Denis Kahrimanović Feierabend. Der Verteidiger wurde nach wiederholtem Foulspiel vorzeitig vom Platz gestellt.

Zu diesem Zeitpunkt führte die Austria vor ausverkauftem Haus mit 1:0, weil Christian Gebauer getroffen hatte. „Der Schiedsrichter griff in die Partie ein und brachte das Spiel aus dem Gleichgewicht. Das war spielentscheidend“, machte Trainer Christian Schaider nach der Partie seinem Unmut Luft.

Zitat Icon

Da muss man sich fragen, welche Regeln sie gelernt haben

Roland KIRCHLER, Sportdirektor Austria Salzburg

Sportdirektor Roland Kirchler ging sogar noch einen Schritt weiter. Denn auf der Gegenseite blieb eine Tätlichkeit an Stürmer Bares nur mit Gelb bestraft. „Da muss man sich fragen, welche Regeln sie gelernt haben“, so Kirchler, der den bitteren Spielverlauf sogar mit einer Europapokal-Partie aus seiner aktiven Zeit verglich.

„Als wir mit dem FC Tirol mal die Champions League verpasst haben, weil wir nur die Stange getroffen haben, hat das ähnlich wehgetan. Das heute war ein Eingriff ins Resultat“, meinte er. In Überzahl schlugen die Wölfe durch Hausjell (88.) und Young in der sechsten Minute der Nachspielzeit eiskalt zu und fixierten das 1:2.

Austria trotz Pleite stolz
Was über bleibt? „Unser Matchplan ging eigentlich auf. Es macht uns ein bisschen stolz, dass wir gegen solche Gegner so lange mithalten können“, fand Schaider auch positive Worte.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
111.238 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
93.990 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
93.339 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2147 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1750 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1232 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Austria hadert
Schaider: „Schiri brachte Spiel aus Gleichgewicht“
Licht und Schatten
Eisbären erst emotional, dann siegessicher!
Judo-Bundesligen
Sanjindo so gut wie durch, Rauris ist fix Erster
Krone Plus Logo
Tom Zajac wird 40
Der Segel-Nachwuchs kam schneller als die Rettung
Strittiges Gelb-Rot
Austria Salzburg verspielt Dreier gegen St. Pölten

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf