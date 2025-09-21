Künftig fahren mehr Züge von Salzburg nach Graz

Ab dem Fahrplanwechsel wird das Gasteinertal nicht mehr nur alle zwei Stunden, sondern stündlich durch den Fernverkehr angebunden. Das bedeutet 20 Direktverbindungen täglich zwischen Salzburg und Villach sowie sieben Direktverbindungen von Salzburg nach Graz. Fernverkehrszüge fahren künftig erstmals auch über Klagenfurt von Graz nach Salzburg.