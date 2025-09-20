Bahnstrecke in Bayern für zwei Monate gesperrt
Bei den Nachbarn
Im Deutschen Eck zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden wird ab Montag an den Gleisen gearbeitet – und das über zwei Monate lang. Aufgrund der Bauarbeiten wird die Bahnstrecke komplett gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.
Bis zum 1. Dezember werden die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden andauern. Bis dahin müssen Bahnfahrer den Schienenersatzverkehr nutzen.
Keine Auswirkungen
Die Strecke ist Teil des S-Bahn-Liniennetzes Großraum Salzburg, Bahnstrecken in Österreich sind laut den ÖBB aber nicht betroffen. Gearbeitet wird meist von 7.00 bis 20.00 Uhr, manchmal auch nachts.
