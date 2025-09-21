Rollen bald die Bagger durch das Erdbeerland?

„Wir sind damals gefragt worden, ob wir die Kulturen hier weiterpflegen möchten“, sagt der Niederösterreicher, der mit seiner Familie bereits auf der Schranne Stammgast war. „Für uns war es ein spannender Schritt, die Flächen in Salzburg zu pachten und unsere Pläne zu realisieren.“ Neben den Erdbeeren werden weitere Früchte angeboten. Auch ein Kinderspielplatz und ein Maislabyrinth gehören mittlerweile zu den Fixpunkten.