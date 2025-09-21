Seit Wochen laufen schon die Nikoläuse vom Band

Das Wetter noch sommerlich, die Gedanken aber schon winterlich: Salzburger Betriebe bereiten sich schon seit Hochsommer auf Weihnachten vor. Tee, früher in der kalten Jahreszeit beliebt, wird immer mehr zum Ganzjahresrenner.
Wir haben im August mit der Produktion der Nikoläuse begonnen. Tatsächlich nehmen wir bereits jetzt Vorbestellungen für Adventkalender entgegen“, plaudert Anna Berger aus dem Nähkästchen ihrer Schokoladenmanufaktur in Lofer. Wobei, so geheim ist die Tatsache gar nicht, dass sich bereits im Spätsommer Weihnachtsprodukte immer größerer Beliebtheit erfreuen.
„Das Interesse unserer Kunden an Weihnachtsartikeln verschiebt sich in Richtung Sommer“, sagt Berger. Zu viel weihnachtliche Vorfreude wollen die Chocolatiers ihren Kunden aber nicht schon jetzt nehmen. Den aktiven Verkauf ihres Weihnachtssortiments in den Läden ziehen die Bergers noch ein wenig hinaus. Erst nach Allerheiligen werden die Produkte auf den hauseigenen Verkaufsflächen Einzug halten.
Beim Supermarkt-Riesen Spar kann es gar nicht früh genug mit der weihnachtlichen Stimmung in den Regalen beginnen. So werden Lebkuchen und Co. bereits seit der letzten Augustwoche gut sichtbar in den Märkten präsentiert. Sogar Plastikbäume, Christbaum-Ständer und -Kugeln kann man schon jetzt erstehen. Letztere gibt es in der Filiale im Europark sogar im Angebot – um einen Euro. Wie viele Kunden bei solch verlockenden Rabattaktionen wirklich schon Monate vor Weihnachten zuschlagen, darüber hält sich der Konzern jedoch bedeckt.
Tee entwickelt sich hin zum Ganzjahresprodukt
Beim Tee-Hersteller Teekanne zeigt man sich diesbezüglich auskunftsfreudiger. Dort beobachtet man nämlich, dass sich Tee im Laufe der vergangenen Jahre immer stärker als Ganzjahresprodukt positioniert hat. Am Standort in Salzburg-Liefering produziert das Unternehmen fast eine Milliarde Teebeutel im Jahr.
In den nächsten Wochen – noch bevor es draußen richtig kalt wird – kommen gleich neun neue Teekreationen auf den Markt. Darunter auch zwei Tees von Claudia Dungl, Tochter von Fitnesspapst Willi Dungl. Ein Thema liegt ihr seit Jahren besonders am Herzen: die Wirkung von Heilpflanzen auf Wohlbefinden und Gesundheit von Frauen.
