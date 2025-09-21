Seit Wochen laufen schon die Nikoläuse vom Band

Beim Supermarkt-Riesen Spar kann es gar nicht früh genug mit der weihnachtlichen Stimmung in den Regalen beginnen. So werden Lebkuchen und Co. bereits seit der letzten Augustwoche gut sichtbar in den Märkten präsentiert. Sogar Plastikbäume, Christbaum-Ständer und -Kugeln kann man schon jetzt erstehen. Letztere gibt es in der Filiale im Europark sogar im Angebot – um einen Euro. Wie viele Kunden bei solch verlockenden Rabattaktionen wirklich schon Monate vor Weihnachten zuschlagen, darüber hält sich der Konzern jedoch bedeckt.