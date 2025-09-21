Kosovare raste mit 125 km/h durch Stadt Salzburg

Ohne sie würden viele Berghütten nicht überleben
Einen 29-jährigen Kosovaren, der in Bayern lebt, hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag aus dem Verkehr gezogen. Der Mann raste mit 125 km/h durch die Innsbrucker Bundesstraße in der Landeshauptstadt. Erlaubt wären nur 50 km/h gewesen. Nicht nur der Führerschein ist jetzt weg.
Dem 29-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Auch sein Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.
Zusätzlich wird der Lenker wegen mehrerer technischer Veränderungen am Fahrzeug angezeigt.
