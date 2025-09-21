Kosovare raste mit 125 km/h durch Stadt Salzburg

Einen 29-jährigen Kosovaren, der in Bayern lebt, hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag aus dem Verkehr gezogen. Der Mann raste mit 125 km/h durch die Innsbrucker Bundesstraße in der Landeshauptstadt. Erlaubt wären nur 50 km/h gewesen. Nicht nur der Führerschein ist jetzt weg.