Eisbären erst emotional, dann siegessicher!

Ohne Rekordmann Szypula gegen Jesenice

Nach diesem sentimentalen Moment war aber gleich Action angesagt. Den Pinzgauern – noch ohne Liga-MVP Szypula – war der Kaderumbruch anfangs nicht anzumerken, sie kamen im typischen Stil von Coach Marcel Rodman mit viel Power und Tempo aus der Kabine. Und durften auch gleich jubeln – Schmid stellte in Überzahl mit seinem Premierentreffer in Blau-Gelb auf 1:0 für die Hausherren.