Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Licht und Schatten

Eisbären erst emotional, dann siegessicher!

Salzburg: Sport-Nachrichten
20.09.2025 21:49
Er kam und traf gleich: Neuzugang Paul Schmid (mi.).
Er kam und traf gleich: Neuzugang Paul Schmid (mi.).(Bild: Tröster Andreas)

Auftakt nach Maß! Zweitliga-Meister Zeller Eisbären startete am Samstag mit einem Sieg in die Saison. In der Final-Neuauflage wurde es nach emotionalen Szenen vor Spielbeginn torreich. 

0 Kommentare

Bevor es für die Zeller Eisbären in die neue Alps Hockey League-Saison ging, wurde noch einmal die alte zelebriert. Die Neo-Ruhestandler und Meisterbären Hubert Berger (wird demnächst zum ersten Mal Vater), Mario Altmann, Daniel Ban und Fabio Artner ließen die 1876 Zuschauer vor der Auftaktpartie gegen Jesenice noch einmal frenetisch hochleben.

Ohne Rekordmann Szypula gegen Jesenice
Nach diesem sentimentalen Moment war aber gleich Action angesagt. Den Pinzgauern – noch ohne Liga-MVP Szypula – war der Kaderumbruch anfangs nicht anzumerken, sie kamen im typischen Stil von Coach Marcel Rodman mit viel Power und Tempo aus der Kabine. Und durften auch gleich jubeln – Schmid stellte in Überzahl mit seinem Premierentreffer in Blau-Gelb auf 1:0 für die Hausherren.

Auch der Ausgleich sollte die Stimmung vorerst nicht trüben, Zauner (ebenfalls Debüttreffer), Wilfan und Putnik legten bis zum zweiten Pausentee nach – 4:1. Doch im Schlussabschnitt kippte die Stimmung doch noch. Die Slowenen wurden härter, erhöhten die Gangart und kamen auf 4:3 ran. Doch die Zeller hielten dem letzten Sturmlauf stand und jubelten über den Auftakt-Sieg.

Lesen Sie auch:
Immer mit vollem Einsatz: Jungbullen-Headcoach Teemu Levijoki.
Jungbullen-Headcoach
Levijoki: „Möchte einer der Besten sein“
17.09.2025

Jungbullen mit Auftaktschlappe
„Defensiv hatten wir ein paar Probleme, aber ich bin glücklich mit den Punkten“, sagte EKZ-Coach Marcel Rodman. Die RB Juniors glichen gegen Sisak einen 0:4-Rückstand aus, verloren am Ende aber 4:5 nach Penaltyschießen.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Jesenice
EisbärVater
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
135.371 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
106.327 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
103.429 mal gelesen
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
1975 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1749 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie
954 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker im Gespräch mit Petja Mladenova und Nikolaus Frings u.a. über ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Licht und Schatten
Eisbären erst emotional, dann siegessicher!
Judo-Bundesligen
Sanjindo so gut wie durch, Rauris ist fix Erster
Krone Plus Logo
Tom Zajac wird 40
Der Segel-Nachwuchs kam schneller als die Rettung
Strittiges Gelb-Rot
Austria Salzburg verspielt Dreier gegen St. Pölten
Mountainbike
Downhill-Ass Höll: „Es soll einfach nicht sein“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf