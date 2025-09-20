Eisbären erst emotional, dann siegessicher!

Auftakt nach Maß! Zweitliga-Meister Zeller Eisbären startete am Samstag mit einem Sieg in die Saison. In der Final-Neuauflage wurde es nach emotionalen Szenen vor Spielbeginn torreich.
Bevor es für die Zeller Eisbären in die neue Alps Hockey League-Saison ging, wurde noch einmal die alte zelebriert. Die Neo-Ruhestandler und Meisterbären Hubert Berger (wird demnächst zum ersten Mal Vater), Mario Altmann, Daniel Ban und Fabio Artner ließen die 1876 Zuschauer vor der Auftaktpartie gegen Jesenice noch einmal frenetisch hochleben.
Ohne Rekordmann Szypula gegen Jesenice
Nach diesem sentimentalen Moment war aber gleich Action angesagt. Den Pinzgauern – noch ohne Liga-MVP Szypula – war der Kaderumbruch anfangs nicht anzumerken, sie kamen im typischen Stil von Coach Marcel Rodman mit viel Power und Tempo aus der Kabine. Und durften auch gleich jubeln – Schmid stellte in Überzahl mit seinem Premierentreffer in Blau-Gelb auf 1:0 für die Hausherren.
Auch der Ausgleich sollte die Stimmung vorerst nicht trüben, Zauner (ebenfalls Debüttreffer), Wilfan und Putnik legten bis zum zweiten Pausentee nach – 4:1. Doch im Schlussabschnitt kippte die Stimmung doch noch. Die Slowenen wurden härter, erhöhten die Gangart und kamen auf 4:3 ran. Doch die Zeller hielten dem letzten Sturmlauf stand und jubelten über den Auftakt-Sieg.
Jungbullen mit Auftaktschlappe
„Defensiv hatten wir ein paar Probleme, aber ich bin glücklich mit den Punkten“, sagte EKZ-Coach Marcel Rodman. Die RB Juniors glichen gegen Sisak einen 0:4-Rückstand aus, verloren am Ende aber 4:5 nach Penaltyschießen.
