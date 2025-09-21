„Habe schon Spielzeug von vor 1900 repariert“

Das Wegwerfen ist ein Problem. Es wird nicht mehr so gebaut wie früher“, ist Puppendoktorin Karin Gugg überzeugt. Und sie muss es wissen, denn die Walserin schenkte bereits unzähligen Spielzeugen ein zweites Leben. „Nicht nur Puppen, sondern auch Puppenküchen können die Zeit überdauern. Die älteste, die ich repariert habe, stammt von vor 1900.“ Das ursprüngliche Konzept dahinter – Mädchen als brave Hausfrauen anzuleiten – sei zwar zu hinterfragen. Doch generell könne auch heute noch damit gespielt werden.