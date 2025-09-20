Sanjindo so gut wie durch, Rauris ist fix Erster

Rauris gewinnt Grunddurchgang, PSV feiert ersten Sieg

Derweil ist in Liga zwei der Grunddurchgang beendet. Die Herren der JU Pinzgau siegten bei Neueinsteiger Borchashvili Combat Center in Wels mit 9:5 und beenden die Ligarunde auf Platz eins. „Sensationell! Wir sind total zufrieden und gut aufgestellt“, frohlockte „Füchse“-Boss Rupert Rieß. Sein Team empfängt damit im Halbfinale am 17. oder 18. Oktober in Rauris Dornbirn. Der Sieger kämpft im Finale am 7. November um Titel und Aufstieg, der Verlierer noch um Rang drei, der ausgefochten wird. Ist die Bundesliga-Rückkehr ein Thema? „Wir waren 28 Jahre durchgehend oben. Auch die 2. Liga ist sehr attraktiv. Wir lassen die Kämpfe jetzt mal auf uns zukommen“, meint Rieß.