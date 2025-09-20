LIVE ab 17 Uhr: Red Bull Salzburg gegen SK Sturm!

„Es ist Teil unseres Jobs, dass über uns geurteilt wird!“

In der Lavanttal-Arena hatte der Deutsche vor allem die „Basics“ in seiner Truppe vermisst. Noch einmal dürfe das nicht passieren. „Wir haben klar aufgezeigt, was gefehlt hat, und die Mannschaft hat in der Trainingswoche gezeigt, dass sie eine Reaktion zeigen möchte.“ Das wäre auch wichtig, um die rund um den Verein kursierende Kritik verstummen zu lassen. „Es ist Teil unseres Jobs, dass über uns geurteilt wird. Wir fokussieren uns aber auf uns“, sagte Letsch. Vergangene Saison gingen drei von vier Duellen mit Sturm verloren. Die am Mittwoch im Cup in Röthis 2:0 siegreich gebliebenen Grazer haben die Chance, erstmals seit 2002 drei Liga-Siege in Folge gegen den Ex-Serien-Champion einzufahren.