Bundesliga im TICKER

LIVE ab 17 Uhr: Red Bull Salzburg gegen SK Sturm!

Fußball National
20.09.2025 05:06
Kann Salzburg-Goalie Alex Schlager seinen Kasten gegen Meister SK Sturm Graz sauberhalten?
Kann Salzburg-Goalie Alex Schlager seinen Kasten gegen Meister SK Sturm Graz sauberhalten?

7. Runde in Österreichs Bundesliga: Der FC Red Bull Salzburg empfängt Meister SK Sturm Graz. Wir berichten live (siehe unten).

Hier der LIVETICKER:

Für die vermeintlichen Liga-Topteams läuft es vor dem Einstieg in die Liga-Phase der Europa League nicht ganz rund. Die Salzburger enttäuschten mit einem 1:3 in Wolfsberg auf allen Linien, die Grazer kassierten mit einem 0:1 gegen die Austria in der Liga auch einen Dämpfer. Dadurch wuchs der Rückstand auf Leader Rapid auf fünf bzw. sieben Punkte an. „Nach der 6. Runde ist die Meisterschaft weder in eine positive noch in eine negative Richtung entschieden“, betonte Salzburg-Trainer Thomas Letsch. Nun habe man eine „geile Chance, um aufzuzeigen, dass wir es deutlich besser können, als wir es vergangene Woche gezeigt haben“.

 „Es ist Teil unseres Jobs, dass über uns geurteilt wird!“
In der Lavanttal-Arena hatte der Deutsche vor allem die „Basics“ in seiner Truppe vermisst. Noch einmal dürfe das nicht passieren. „Wir haben klar aufgezeigt, was gefehlt hat, und die Mannschaft hat in der Trainingswoche gezeigt, dass sie eine Reaktion zeigen möchte.“ Das wäre auch wichtig, um die rund um den Verein kursierende Kritik verstummen zu lassen. „Es ist Teil unseres Jobs, dass über uns geurteilt wird. Wir fokussieren uns aber auf uns“, sagte Letsch. Vergangene Saison gingen drei von vier Duellen mit Sturm verloren. Die am Mittwoch im Cup in Röthis 2:0 siegreich gebliebenen Grazer haben die Chance, erstmals seit 2002 drei Liga-Siege in Folge gegen den Ex-Serien-Champion einzufahren.

„Ich erwarte mir viel Energie und viel Power auf dem Platz!“
„Ich denke, dass wir mit unseren Tugenden und unserem Spiel gute Chancen in Salzburg haben werden. Wir brennen auf dieses Highlight“, verlautete Sturm-Trainer Jürgen Säumel. Die große Frage bleibt, ob die zuletzt angeschlagenen Stützen Jon Gorenc Stankovic und Otar Kiteishvili eingesetzt werden. Man müsse vorsichtig sein und die Belastungen gut abwägen, ließ sich der Steirer angesichts intensiver Wochen alles offen. Zu erwarten ist, dass beide Teams mit offenem Visier agieren. „Ich erwarte mir viel Energie und viel Power auf dem Platz, es wird richtig hin und her gehen, und am Ende wird auch entscheidend sein, wer es noch mehr will“, meinte Sturm-Verteidiger Tim Oermann.

Porträt von krone Sport
krone Sport
