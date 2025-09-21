Den Bullen am Trikot, Rapid im Herzen

Die Krux dabei? Eigentlich lehnen Rapid-Fans den kommerziellen Sport des Red Bull-Kosmos in all seinen Facetten ab. Aber: „Eishockey und Fußball muss man trennen können. Das sind zwei unterschiedliche Welten“, stellt der Angreifer klar. Ein ähnliches Beispiel gab es bei den Eisbullen in der Vergangenheit. Der Anführer der damaligen Ultragruppierung „Fanatics“ war nicht nur „Capo“ in der Eisarena, sondern auch Rapid-Sympathisant.