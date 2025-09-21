70-Jähriger stürzt mit E-Bike zehn Meter in Bach

In Altaussee (Bezirk Liezen) kam am Samstagnachmittag ein 70-Jähriger im steinigen Gelände bei einem Ausweichmanöver mit seinem E-Bike zu Sturz. Er rutschte zehn Meter ab, landete im dortigen Rettenbach und verletzte sich schwer.
Der 70-jährige Salzburger war mit seinem E-Mountainbike von der Blaa Alm Richtung Bad Ischl unterwegs. Gegen 12.45 begegnete ihm an einer engen Stelle eine andere E-Bike-Lenkerin. Sie blieb stehen, um den Mann vorbeizulassen.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Dabei kam der 70-jährige Sportler zu Sturz: Beim Versuch, rechts auszuweichen, kippte er auf der steinigen Straße um und rutschte etwa zehn Meter hinunter in den dort verlaufenden Rettenbach.
Der 70-Jährige verletzte sich schwer und wurde vom Rettungshubschrauber C99 ins UKH Salzburg geflogen. Die Bergrettung Ausseerland stand mit sieben Kräften im Einsatz.
