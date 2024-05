Youngster Schwärzler besiegte Routinier Oswald

Paszek in Spanien weiter

Auch Ländle-Lady Tamira Paszek war beim Auftakt des ITF-W35-Turniers in Platja D’Aro (Sp) erfolgreich – die Dornbirnerin besiegte die serbische Qualifikantin Mihaela Djakovic glatt in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:2 und trifft nun im Achtelfinale auf die britische Qualifikantin Hannah Klugman.