Böhmischer Wind facht Windkraft-Sturm an

„Das sind Falschinformationen.“ Beim Verbund, der – wie berichtet – in Rainbach und Grünbach im Mühlviertel sieben bis zu 260 Meter hohe Windräder plant, bringen die Aussagen der Windkraft-Gegner die Chefs auf die Palme. „Da wird etwa davon gesprochen, dass jedes Windrad pro Jahr um 300 Kilo leichter wird, weil so viel Abrieb als Mikroplastik zu Boden fällt. Es gibt keine einzige Studie dazu“, nimmt Verbund-Sprecher Florian Seidl vor allem Martin Donat, Umweltanwalt des Landes OÖ, aufs Korn und ersucht, die Vorbehalte im Genehmigungsverfahren einzubringen – im Vergleich würden die Privat-Pkw in OÖ jährlich rund 1000 Tonnen Gummiabrieb verursachen. Der zuverlässig blasende Böhmische Wind, der künftig bis zu 50 Windräder im Mühlviertel antreiben soll, entfacht einen Sturm noch vor Beginn des Verfahrens.