Vorzugsstimmenkaiser kritisiert Bablers Liste

Im Herbst tritt Mete nicht mehr zur Nationalratswahl an. „Ich habe mich nicht beworben und bin auch von Andi Babler nicht gefragt worden“, sagt er. Mete ist wieder in den Salzburger Gemeinderat gewählt worden, bekam auch da die zweitmeisten SPÖ-Vorzugsstimmen nach Bernhard Auinger. „Mein Platz ist jetzt in Salzburg, hier habe ich genug zu tun“, erklärt Mete, im Zivilberuf Geschäftsführer der Emco Privatklinik. Die Bundespolitik lässt ihn trotzdem nicht ganz kalt.