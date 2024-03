Was Babler aus der Wahl in Salzburg lernen könnte

In Salzburg waren ausgesprochen regionale Fragen entscheidend. Etwa die von der ÖVP seit Langem hartnäckig ignorierte dramatische Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt und der Streit um eine milliardenteure U-Bahn in der Stadt. Dass sich mit dem Sprung der FPÖ als Juniorpartner der ÖVP in die Landesregierung in Salzburg bisher so gut wie nichts verbessert hat, machte wohl auch den Weg für die Kommunisten unter Kay-Michael Dankl als kritische Kraft frei.