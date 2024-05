„Die Coaches haben großartige Arbeit geleistet“

Während am heutigen Staatsfeiertag der Sommer in den Tälern wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich gibt, präsentieren sich die heimischen Berge nach den Schneefällen der letzten Woche wieder tiefwinterlich. Das nutzen die rot-weiß-roten Wintersportler, wie etwa die Ländle-Skircrosser Mathias Graf, Claudio Andreatta oder Simon Fleisch, die seit Montag am Tiefenbachferner oberhalb von Sölden trainieren. „Wir fahren bereits in der Früh um fünf Uhr auf den Gletscher“, verrät Graf, der die Topverhältnisse nutzt, um einige Skier einzufahren – während andere ÖSV-Asse intensiv Material testen.