USA: Propalästinenser-Demos drohen zu eskalieren

Die Studierendengruppen „Columbia Students for Justice in Palestine“ und „Columbia University Apartheid Divest“ kündigten an, die Hamilton Hall nicht zu verlassen, bis ihre Forderungen erfüllt würden. „Ein Gebäude zu besetzen, ist ein geringes Risiko im Vergleich zum täglichen Widerstand der Palästinenser im Gazastreifen“, hieß es in einer auf der Plattform X, früher Twitter, verbreiteten Stellungnahme. Die Columbia empfahl Studierenden und Mitarbeitern, aus Sicherheitsgründen am Dienstag nur in dringenden Fällen den Campus aufzusuchen.