„Aufgehört, darüber zu reden, dass wir happy sind“

Sechsmal am Stockerl, aber nie ganz oben

In der Vorsaison fuhren der Südafrikaner Brad Binder und der Australier Jack Miller sechs Podestplätze für KTM heraus, wobei der WM-Vierte Binder für fünf davon verantwortlich war. Grand-Prix-Sieg war allerdings keiner dabei. Unter den Herstellern belegte die Equipe aus Mattighofen am Ende den zweiten Platz hinter der so dominanten Ducati-Fraktion. „Die Hoffnung und die Motivation ist natürlich, dass wir sie permanent ärgern, Tag und Nacht. Das haben wir uns schon vorgenommen“, verdeutlichte Beirer in Richtung des Konkurrenten aus Italien.