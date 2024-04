„Hütchenspieler“: Grüne wettern vor Benko-Auftritt

Drei Einladungen in den COFAG-Untersuchungsausschuss hat Benko bereits ausgeschlagen, am 22. Mai will er aber laut seinem Anwalt nun tatsächlich kommen. Für die Grünen ist dies aber kein Grund abzuwarten. Tomaselli will daher jetzt schon Maßnahmen, „damit nicht der nächste Hütchenspieler in wenigen Jahren wieder sein Unwesen treibt“. Die Zeit dränge jedenfalls. Die grüne Politikerin will Gespräche mit allen Parteien führen, vor allem aber mit der ÖVP, da die aktuelle Legislaturperiode nicht mehr lange dauere.