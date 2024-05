Aggressiver Villacher zündete Polizei-Matratze an

Feuerzeug in Zelle geschmuggelt

Doch wer glaubt, damit hätte sich der Einsatz für die Polizei erledigt, irrt. Völlig in Rage tobte der Villacher in seiner Zelle weiter. Plötzlich bemerkten die Beamten ein Feuer in seiner Zelle: Offenbar hatte der Mann ein Feuerzeug in seinem Körper in das Anhaltezentrum geschmuggelt und damit die Matratze angezündet.