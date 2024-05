Kärntner Bergsteiger (53) verunglückte am Mangart

In den Tod gestürzt

Kurz nach 14 Uhr entdeckten slowenische Bergretter den leblosen Körper des Kärntners am Fuße der Nordrinne des Berges. Offenbar war er in dieser Rinne unterwegs, als in den Tod stürzte. 15 Einsatzkräfte und ein Hubschrauber bargen die Leiche noch am Dienstag.